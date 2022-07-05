В Украине призывники и военнообязанные не могут уехать из своего города без военкома

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

«Уважаемые граждане — призывники и военнообязанные! Напоминаю, идёт война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учёте, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК», — подчеркнул он.

В то же время Залужный добавил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не давалось.

Порядок разрешения на выезд доступен по ссылке.

Ранее Генштаб ВСУ обнародовал информацию о том, что при необходимости можно будет получить разрешение в территориальном центре сроком от 30 суток до года.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы по факту незаконной переправки ими лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

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