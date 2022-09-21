8 судов вышли из портов Большой Одессы 21 сентября по «зерновому коридору»

8 судов вышли из портов Большой Одессы 21 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

На борту всех 8 судов 170,3 тыс. тонн агропродукции, направляемой в страны Азии и Европы.

Отмечается, что от причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, из Черноморского порта – SWIMMER, CENK M, а из порта «Южный» – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.

«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Кабинет Министров Украины согласовал передачу из Одесского морпорта до 50 тыс. тонн зерна пшеницы в Сомали и Эфиопию в качестве гуманитарной помощи.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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