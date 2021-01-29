Коронавирус забрал жизнь актёра Василия Ланового

Умер Василий Лановой. Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января его госпитализировали с коронавирусом.

Об этом сообщила жена Ланового актриса Ирина Купченко, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«Василий Семёнович скончался», — сказала она.

2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжёлых симптомов, но, несмотря на это, Ланового всё же положили в больницу.

Днём 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году. Ещё во время учебы снялся в своём первом фильме «Аттестат зрелости», а в 1956-м сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».

Среди наиболее известных киноработ актёра — роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке,38». Также известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и др.

В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР. За работу в фильме «Приступить к ликвидации» актёр был удостоен премии МВД СССР, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов внутренних дел.

С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. С 1985 года преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина, с 1996 года заведовал кафедрой сценической речи.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова известнейшего режиссёра и актёра Сергея Бондарчука. Ей было 93 года.

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