Умерла киноактриса Ирина Скобцева

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова известнейшего режиссёра и актёра Сергея Бондарчука. Ей было 93 года.

Об этом сообщает Интерфакс.



Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. В кино она дебютировала в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло», где её партнёром был Сергей Бондарчук, игравший Отелло. Самыми заметными были её роли в фильмах «Серёжа» (1960), «Тридцать три» (1965), «Война и мир» (1968), «Зигзаг удачи» (1968).



Скобцева играла и в фильмах украинского производства — «Иван Франко» (1956), «Тайник у Красных камней» (1972), «Овод» (1980).

С Сергеем Бондарчуком они поженились 1959 году, от брака осталось двое детей — Елена Бондарчук и Фёдор Бондарчук.

Ирина Скобцева была кавалеров ордена Дружбы, ордена Почёта и лауреатом почётного приза Кинотавра «За трепетность таланта и чарующую женственность» (2018 год).