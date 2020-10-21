Украина начала строить военно-морские базы на Чёрном море, России это не нравится

В Украине начинается строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде 20 октября.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», — отметил глава страны.

Выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде, Зеленский также указал, что Украина продолжает модернизацию военных судов, в том числе фрегата «Гетман Сагайдачный», проводит подготовку десантных катеров «Кентавр» и приняла на вооружение противокорабельную ракету «Нептун».

При этом президент Украины заверил, что бюджет армии страны в 2021 году не будет сокращаться, несмотря на COVID-19. Финансирование составит около $4,12 млрд.



Намерение Украины создать военно-морские базы на Чёрном море может негативно сказаться на атмосфере стабильности в этом регионе, так прокомментировал заявление Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, с учётом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что заявление президента Украины нужно проанализировать. Как пояснил Песков, в выступлении Зеленского не уточнялось, о чьих именно базах на Украине идёт речь, а они могут быть «самые разнообразные».

«Не имея информации, мы пока не можем ничего чётко говорить, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. — Мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь, мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Зеленский в Великобритании подписал меморандум, в котором содержится намерение о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере, в частности, в создании новой военно-морской базы Украины. Великобритания заявила о готовности предоставить кредит в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов США) для строительства двух военно-морских баз на Чёрном и Азовском морях.