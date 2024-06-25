Коней на переправе ещё как меняют: Зеленский заменил командующего ОС ВС

В обращении по итогам 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины.

Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

«Совещание с военными утром. Были главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас – Донетчине. И поставке нашим силам всего, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», – сказал Зеленский.

Накануне такого решения Зеленского начальник штаба бригады «Азов» Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. В ГБР подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.

Юрий Содоль

Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины, и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом.

Богдан Кротевич

Нардеп Марьяна Безуглая в Facebook также заявила 23 июня, что Содоль «убил» больше украинских военных, чем любой российский генерал.

«Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск… Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы так должны терять людей и территории? Это так работает?», – написала она.

Безуглая обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову и обвинила их в безразличии к происходящему.

Безуглая тогда назвала Содоля преступником. По её словам, генерал повсюду ставит на должности «своих», несмотря на профессиональные навыки. Она подчеркнула, что некоторые из его ставленников провалили оборону и их за это не наказали.

Бригадный генерал Андрей Гнатов руководил в 2022 году освобождением южных областей Украины. В 2023 году был начальником штаба — заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, позже — командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Одесса», в 2024 году — командующий группировкой морской пехоты.

Андрей Гнатов

Одесса News информировала, что Зеленский назначил Содоля командующим ОС ВСУ 11 февраля 2024 года. Он — Герой Украины, до этого назначения был командующим морской пехотой ВМС ВСУ.

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