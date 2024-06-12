Безуглая: Если бы я стала министром обороны…

Марьяна Безуглая, народный депутат Украины, сделала новое заявление о Министерстве обороны.

Нардеп опубликовала очередной пост в Facebook. В этот раз она выдвинула свои предложения по изменениям в Минобороны и Генштабе, если бы она стала министром обороны.

По её словами, в первую очередь, что она бы сделала на должности, — предложила президенту назначить не «совкового», не фракционного руководителя войска». Далее она провела бы аудит всех назначений, снятий комбригов и комбатов и т.п., переводов «неугодных», на «обучение» и т.д.

«Вообще, пересмотреть всех мобилизованных с 24 февраля 2022 года, находившихся в боевых подразделениях и дать им дальнейшее развитие для использования опыта… Завершить реально, а не частично аудит невоюющих подразделений и штабов. Расформировать лишние прокладки структур управления, перетрясти весь Генштаб и отправить в боевые подразделения окончательно/на ротации, а из боевых подразделений – в Генштаб», — говорится в сообщении.

Безуглая также предлагает «провести контрразведывательную проверку на шпионов, агентов влияния и пророссийские консервы в Минобороне и Генштабе. Привлечь лучших гражданских и мобилизованных специалистов без ограничений».

«Остановить создание новых механизированных сухопутных бригад, направить усилия на пополнение существующих боевых подразделений, развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов, анализа деятельности. Сконцентрироваться на пополнении техникой и боеприпасами воюющих опытных подразделений. Ввести обязательные критерии обученности людей, слаженности подразделений, фактической укомплектованности и готовности. Ввести обязательные ротации бригад, прежде всего, внутренние… Вообще, провести аудит майоров-полковников в высших штабах и определить для каждого рост и деятельность», – предлагает нардеп.

Марьяна Безуглая также предложила провести переаттестацию всех генералов и отправить большинство в отставку, «чтобы не накапливались и не ныли о должностях и не дестабилизировали ситуацию».

«И кто-то скажет, тут же столько нормативной документации менять, или что-то здесь вообще невозможно. Я скажу, нет ничего невозможного, в войне выигрывает более быстрый, гибкий, умный. Вы сейчас можете сами ответить себе, выигрываем ли мы», — резюмировала нардеп Марьяна Безуглая.

Ранее, а мае 2024 года, Безуглая назвала некоторых генералов «преступниками» и предупредила Главнокомандующего Сырского о «последнем звоночке». В частности, она назвала командующего Объединёнными Силами генерала Юрия Содоля «преступником», который назначает на командные должности «всех своих». «Генерал Содоль – преступник. Сырский разрешил ему поставить «своих»: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», – говорила Безуглая.

Она считает, что именно предыдущий командующий ОТУВ «Харьков» генерал Юрий Галушкин «завалил оборону Харьковщины» и поэтому вместо него назначили Михаила Драпатого. Нардеп утверждает, что именно она добилась увольнения Галушкина.

Одесса News информировала, что 26 ноября 2023 года народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила в социальных сетях, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не предоставил план войны против страны-агрессора РФ на 2024 год, поэтому военное руководство Украины «должно уйти».

Подборку фото разместила Марьяна Безуглая/Facebook

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