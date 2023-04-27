В бою за Украину погиб житель Одесской области, солдат Андрей Урсуляк

Трагическая весть снова пришла в Новоборисовскую территориальную громаду Одесской области.
Погиб в бою 21-летний житель села Новоборисовка, солдат и матрос воинской части А 0216 Андрей Урсуляк.
Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года погиб в бою 32-летний житель посёлка Мигаево Новоборисовской территориальной громады Одесской области старший солдат и матрос воинской части А7013 Анатолий Цапяк.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
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