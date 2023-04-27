428-й день войны: враждебная активность коварна

428-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны начались ночным обстрелом Николаева ракетами «Калибр», выпущенными со стороны Чёрного моря.

По сообщению Оперативного командования «Юг», во время ночной атаки пострадали не менее 3 жилых домов (2 частных и многоэтажка). Людей достают из-под завалов. По состоянию на 7 утра один человек погиб, 23 ранены.

Сегодня корабельная группировка врага в Чёрном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено.

«Подводные ракетоносители заведены в пункты базирования для пополнения запасов после многосуточного дежурства. Напоготове остаются 2 надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 15 «Калибров», — говорится в сообщении ОК «Юг».

Враг продолжал в течение прошедших суток и воздушные атаки: применил тактическую авиацию и ударил по Херсонскому району 3 КАБ-500, повредив несколько зданий и ранив гражданское лицо.

Сообщается также, что противорадиолокационной ракетой Х-31 и 6 «Ланцетами» пытался выискивать и атаковать средства нашей противовоздушной обороны юга страны. Но мобильные огневые группы сработали со 100%-й точностью. Все атакующие элементы уничтожены.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне, проинформировал в оперативной сводке состоянием на 6 утра 27 апреля Генштаб ВСУ. В то же время совершил обстрелы более 30 населённых пунктов, среди которых Времевка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозёрка, Берегово Херсонской области и Херсон.

В течение дня в зоне ответственности ОК «Юг» зафиксировано более трёх десятков обстрелов, в том числе 6 по Херсону и 1 по Днепро-Бугскому лиману. Погиб один гражданский, ранен иностранный журналист и ещё одно гражданское лицо, повреждено около десятка зданий, опора электросети, два автомобиля.

Нашей авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение в место сосредоточения живой силы врага в Каховском районе, а вдоль всего левобережья обеспечены потери в количестве 12 военных, 19 единиц вооружения. Уничтожены самоходная артустановка «Нона-С», 2 реактивных системы залпового огня «Град», ещё 3 беспилотника-разведчика в дополнение к 6 «Ланцетам», 7 единиц автобронетехники, 3 полевых пункта боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где была рассмотрена актуальная ситуация на поле боя.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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