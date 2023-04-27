Высший антикоррупционный суд назначил заместителю Труханова залог в 5 млн. грн.

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения заместителю Одесского городского головы Павлу Вугельману, который является одним из обвиняемых в деле завладения 92 млн грн при покупке здания завода «Краян» в Одессе.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что вместо личной поруки Вугельману выбрали залог более 5 млн грн, хотя в своём ходатайстве прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил для него содержания под стражей с альтернативой залогу более чем в 15 млн грн. В обоснование САП отметил, что поручительства уже недостаточно, так как поручители — бывшие народные депутаты — не смогли обеспечить должное поведение Вугельмана и с 2019 года уже нардепами не являются.

К тому же, по мнению прокуроров САП, у Вугельмана трое детей и он, как заместитель городского головы, может выезжать в заграничные командировки, даже несмотря на запрет выезда для государственных служащих.

Адвокаты же утверждали, что Вугельман с момента запрета выезда для чиновников ни разу не уезжал из страны, а также то, что ни они, ни их подзащитные заседания не срывали и пропустили всего около 10% заседаний по уважительным причинам.

Также защитники ссылались на информацию от Офиса омбудсмена, что в СИЗО, куда поместили бы Вугельмана, нарушают права человека, отсутствуют укрытия, содержание лиц происходит в ужасных условиях, а среди заключённых много больных гепатитом C и большой смертностью.

Ходатайство адвокатов судьи ВАКС удовлетворили частично, отказав в аресте и назначив залог в размере 5 млн грн., которые обвиняемый Вугельман должен внести в течение 5 дней.

Кроме залога, на вице-мэра возложили ряд обязанностей: сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями, появляться по вызову в суд. Также ему запретили покидать территорию Украины и обязали сдать загранпаспорт.

В случае невыполнения возложенных на него обязанностей залог взыщут в доход государства.

Ходатайства относительно других обвиняемых — экс-главы комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая и экс-главы департамента коммунальной собственности Алексея Спектора — судьи планируют рассмотреть до конца этой недели.

Кстати. В 2018 году Соломенский суд Киева отпустил Вугельмана на поруки нардепов Александра Пресмана («Возрождение») и Юрия Мирошниченко («Оппоблок»). Мирошниченко в 2019 году парламент назначил членом ЦИК, а Пресмана в 2021 году признали виновным в незаконном получении более 928 тысяч грн компенсации за пользование гостиничным номером.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля Высший антикоррупционный суд в рамках апелляционного разбирательства «дела «Краяна» назначил одесскому городскому голове Геннадию Труханову залог в размере 30 млн 866 тыс. грн.

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