В Одесской области будут судить военного, до смерти избившего сослуживца в казарме

В Одесской области военнослужащего будут судить за убийство сослуживца.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады по фактам умышленного убийства и принуждения свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

По данным следствия, 15 января этого года во время распития спиртных напитков в помещении казармы между военнослужащими батальона произошла драка, в ходе которой один из них избил своего сослуживца.

18 января от полученных телесных повреждений пострадавший скончался в реанимации Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Подозреваемый, путём давления и угроз двум другим военнослужащим, которые стали очевидцами события, пытался скрыть преступление и инсценировать его обстоятельства как несчастный случай. Однако эти военнослужащие дали правдивые показания.

Как сообщала Одесса News, в Одессе утром 1 июня пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Алексей Чертков.

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