Самый большой корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Самый большой военный корабль иранского флота «Khark» после масштабного пожара на борту затонул в Оманском заливе у побережья южного порта Яск.

Об этом сообщили в ВМС Ирана, передаёт Укринформ со ссылкой на местное информагентство Tasnim.

Отмечается, что военное судно находилось в международных водах во время учебной операции, когда загорелась одна из систем корабля.

Пожар пытались потушить в течение 20 часов, однако огонь распространился на различные части судна, которое впоследствии и затонуло в Оманском заливе у Ормузского пролива — узкого устья Персидского залива.

Корабль находился на вооружении более четырёх десятилетий и участвовал во многих учебных операциях. Он служил одним из немногих судов иранского флота, которое способно обеспечить дозаправку в море других своих кораблей.

Корабль мог поднимать тяжёлые грузы и служить точкой запуска вертолётов. Построенн в Великобритании и спущен на воду в 1977 году, вошёл во флот Ирана в 1984 году после длительных переговоров, состоявшихся после Исламской революции 1979 года в Иране.

Сообщается, что иранские чиновники не назвали причины пожара на борту корабля.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошёл сильный пожар.

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