На пепелище одесского колледжа продолжаются спасательные работы

По состоянию на 7 часов утра 10 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Численность погибших на пожаре за истекшие сутки не изменилась — 12 человек.

По информации Думской, 10 декабря специалисты начнут разбирать внутренний флигель сгоревшего дома. С 6 утра и до окончания работ участок Пушкинской улицы, от Успенской до Еврейской, будет закрыт для транспорта.

Как сообщала Одесса News, специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры назвали самой опасным в плане возможного обрушения внутренний флигель и рекомендовали разобрать его. Глава ОГА Максим Куцый привлекает строительных экспертов над созданием плана укрепления сгоревшего здания металлическим каркасом.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Думская