Директора сгоревшего одесского лагеря «Виктория» отпустили домой

Киевский райсуд Одессы частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-директора оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна и постановил изменить меру пресечения — с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу райсуда.

«Киевский райсуд рассмотрел в понедельник, 9 декабря, ходатайство защитников подсудимого Саркисяна об изменении меры пресечения экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну. Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, председательствующий на заседании судья Виктор Чаплицкий вынес решение: освободить подсудимого из-под стражи под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток с ношением электронного браслета», — отметили в пресс-службе суда.

«Адвокаты мотивировали изменение меры пресечения ухудшением состояния здоровья подзащитного и завершением следственных действий сотрудниками правоохранительных органов. И просили санкционировать подсудимому Саркисяну домашний арест в ночное время, мотивируя это тем, что подсудимый не собирается скрываться от следствия или покидать территорию страны», — говорится в сообщении.

Стороны, представлявшие интересы детей, выживших во время пожара в лагере «Виктория», высказали возражения против освобождения Саркисяна из-под стражи.

Как сообщала Одесса News, пожар в лагере «Виктория» произошёл поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива «Адель». Расследуется ряд производств, фигурантами которых являются экс-директор комплекса Саркисян, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и руководитель фирмы, осуществившей реконструкцию «Виктории».

Петросу Саркисяну следствие инкриминирует нарушение правил противопожарной безопасности в детском лагере, что привело к пожару и гибели детей.