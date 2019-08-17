Суд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом залога в 6 миллионов

Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога.

Об этом 16 августа сообщил Укринформ.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей до 15 октября и залог в размере 6 млн гривен.

«Ходатайство об аресте с возможностью внесения залога, эквивалентного 6690 прожиточным минимумам для трудоспособного человека, зачитал прокурор отдела Генпрокуратуры Владимир Приходько», — говорится в сообщении.

После того, как судья закончила зачитывать постановление, адвокат Грымчака Татьяна Матяш отметила, что в постановлении суда подозреваемого называют Юрием Михайловичем, хотя он Юрий Николаевич. В связи с этим юрист требовала, чтобы заместителя министра выпустили из-под стражи, поскольку в постановлении речь идёт о другом человеке.

Судья назвала это технической ошибкой и пообещала её исправить.

Жена Грымчака Юлия Грымчак заявила, что её семья не имеет денег для такого большого залога и не имеет золота, кроме двух обручальных колец. Золото, которое было, они сдали, чтобы иметь средства на лечение онкологического заболевания матери. Ни просить, ни одалживать деньги ни у кого не будет. Если нужны будут средства на оплату услуг адвоката, она продаст квартиру и пойдёт с детьми на съёмную.

«Будем защищать честь мужа и отца. Если надо будет — продадим квартиру, чтобы оплатить услуги адвоката и забрать мужа отсюда», — сказала жена Грымчака.

В семье Грымчаков трое совместных детей 12, 17 и 19 лет, старшие учатся в киевских ВУЗах на бюджете.

Как сообщала Одесса News, Генпрокуратура направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по делам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мер пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога — обоим в размере 12 млн грн.

14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко “за якобы осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США”. В ведомстве уточнили, что Грымчака и его помощника задержали во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. «на горячем».

Также сообщалось, что вечером 14 августа в доме Грымчака прошёл обыск. Жена заместителя министра сообщила, что второй задержанный — её брат.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощник “требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений”.

Прокуратура выдвинула Грымчаку обвинение в завладении крупной суммы денежных средств мошенническим путём. Подозрение вручили 15 августа в помещении изолятора временного содержания ГУ МВД Украины.

Как уточнил прокурор отдела Генпрокуратуры Владимир Приходько, речь идёт о двух случаях.

“Первый связан с содействием ООО «Катран К» в строительстве многоэтажного комплекса нежилых помещений на месте рынка «Рыбалка» в Киеве, в зоне охране культурного наследия. Нужно было разрешение ЮНЕСКО, содействие Минкульта и т. д. За содействие в решении этого вопроса застройщик должен заплатить более 1 млн долларов”, — уточнил прокурор.

По его словам, Грымчак поручил получить эти средства брату своей жены. Именно у него дома изъяли 480 тыс. долларов.

Второй случай — получение Грымчаком и Овдиенко 80 тыс. долларов за влияние на Верховный Суд по гражданскому делу.

Грымчак работает на должности заместителя председателя МинВОТ с марта 2017 года. По данным ведомства, задержание не связано с выполнением Грымчаком должностных обязанностей заместителя министра.