Полиция открыла уголовное дело по пожару в одесском отеле

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском отеле «Токио Стар», где в ночь на субботу, 17 августа, погибло 8 человек.

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

«По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство. По предварительным данным, в результате возгорания в здании, которое охватило площадь около 1000 кв. м, погибли восемь человек, ещё десять – госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По сообщению пресс-службы «Одесгорэлектротранс», в результате пожара было обесточено трамвайное депо.

«В связи с пожаром в гостинице «Токио Стар» и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточено. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства», — сказано в сообщении.

Также в сети появилось видео с места пожара. На кадрах, снятых очевидцами, видно объёмы пожара и сильное задымление. Видно, как медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи.



Как сообщала Одесса News, огонь возник 17 августа в 01:34 на втором этаже гостиницы. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать — в 4:32.

Фото: www.facebook.com/Полиция Одесской области