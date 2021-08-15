В Одессе совершено два нападения на полицейских

В Одессе два полицейских пострадали от нападения злоумышленников.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Так, на КПП 31-летний мужчина, уроженец Черниговской области, ударил в лицо кулаком 25-летнюю постовую. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Злоумышленник попытался сбежать, но был задержан. Мотивы его поступка не указываются.

На время проведения досудебного расследования драчуна поместили под стражу.

«За насилие в отношении работника правоохранительного органа мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщил следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Владислав Аркуша.

Аналогичный случай произошёл в Суворовском районе Одессы.

К 19-летнему патрульному во время службы подбежал 25-летний мужчина, внезапно ударил в лицо кулаком и сбежал.

Спустя сутки полицейские нашли обидчика – им оказался уже судимый за грабежи житель Раздельнянского района, ведущий кочевой образ жизни. Свой поступок он объяснил тем, что якобы полицейский несколько месяцев назад оскорбил и поэтому решил ему отомстить.

Мужчину также посадили в СИЗО.

Как сообщала Одесса News. три сотрудника одесской полиции погибли 13 августа в дорожно-транспортном происшествии в селе Заря Белгород-Днестровского района.

Фото: Одесса News, Нацполиция

Видео: Нацполиция в Одесской области

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