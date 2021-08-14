Суд признал законным создание Морской администрации

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал в удовлетворении иска Профсоюзной организации «Сильные вместе», подавшей иск к Кабмину о признании противоправным создание Морской администрации.

Об этом сообщает USM.

«В решении ОАСК от 28 июля 2021 года №640/27697/20 говорится, что суд решил полностью отказать в удовлетворении административного иска Профсоюзной организации города Николаева «Сильные вместе». Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, исходя из заявленных исковых требований, системного анализа положений действующего законодательства Украины, оценки представленных сторонами доказательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ОАСК открыл производство в январе 2021 года. Тогда, в обосновании исковых требований профсоюзная организация указала, что вопрос создания или ликвидации рабочих органов должен решаться на основании правительственного распоряжения, а не постановления.

Также «Сильные вместе» считают, что факт создания Морской администрации привёл к абсолютной монополизации рынка образовательных услуг для моряков и многократного повышения цен за получение документов.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров на заседании 4 августа назначил Виталия Киндратива на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

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