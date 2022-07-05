На скамье подсудимых оказались наладившие схему переправки за «бугор» призывников

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы по факту незаконной переправки ими лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, житель Белгород-Днестровского района наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу, привлёк к «работе» ещё двух своих знакомых, которые доставляли мужчин в село Старокозачье Белгород-Днестровского района и в пешем порядке проводили через границу в Республику Молдову.

Отмечается, что стоимость таких «услуг» участники преступной группы оценивали в 1,5-3 тыс. долл. США с одного военнообязанного.

Так, в марте 2022 года дельцы организовали пересечение госграницы 10 мужчин призывного возраста, которые в зоне действия пограничной полосы пункта пропуска поста «Старокозачье» были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Материалы по организатору преступной группы выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Досудебное расследование осуществляли следователи Белгород-Днестровского райотдела полиции ГУ ЧП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников управления миграционной полиции ГУ ЧП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одесской области пограничника, который помогал уклоняющимся от службы в армии, осудили и отправили в дисбат.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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