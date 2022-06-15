Пограничника отправили в одесский дисбат за помощь в незаконном пересечении границы

В Одесской области пограничника, который помогал уклоняющимся от службы в армии, осудили и отправили в дисбат.

Об этом сообщила Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что Раздельнянский районный суд Одесской области признал инспектора пограничной службы пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины виновным в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и нарушении им правил несения пограничной службы.

Приговором суда военнослужащий приговорён к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения сроком 1 год, с конфискацией имущества.

Установлено, что пограничник, действуя по корыстным мотивам, по предварительному сговору с двумя лицами, согласно общему разработанному плану, «помог» гражданам призывного возраста незаконно пересечь государственную границу Украины с Республикой Молдова за пределами пропуска.

Неудачной попыткой отправиться за границу граждане-уклонисты привлекли к себе внимание и работников военкомата.

Как сообщала Одесса News, на лодке через Кучурганский лиман за 3 тыс долл. США незаконно переправляли мужчин призывного возраста участники преступной группы, задержанные в мае 2022 года одесскими правоохранителями.

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