Оперативная обстановка на юге Украины: из Севастополя выдвинулся «Адмирал Макаров»

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Чёрном море из 7-х больших десантных кораблей и 2-х ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей Черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов ещё более повышается.

Такое заключение следует из ежедневной сводки Оперативного командования «Юг» о текущей оперативной обстановке на юге Украины.

Карта британской разведки по военной ситуации в Украине сост. на 22 мая 2022 года

Отмечается, что на вчерашний вечер 22 мая на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага нет.

«По-прежнему лишённый возможности продвижения вперёд, противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку» — говорится в военной сводке.

По устоявшейся традиции, российский беспилотник-разведчик типа «Орлан-10», поднятый над Херсонской областью, меткой работой наших подразделений «заземлён» в расчёт безвозвратных потерь вражеских сил.

Подчёркивается, что всего по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, враг потерял за сутки более 55 военных и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

ОК «Юг» призывает жителей южных областей Украины прислушиваться к сигналам тревог, «действовать уверенно и безоговорочно. Не пытайтесь испытать судьбу – не подвергайте себя опасности, которую несут заминированное побережье и прибрежные воды, в частности, в штормовую погоду. Оставьте врагу «гостинцы», способные разрушить его планы».

Как сообщала Одесса News, по мнению экс-командующего Сил Обороны Эстонии, депутата Европарламента, генерал-лейтенанта Риго Терраса, введение кораблей НАТО в украинскую часть Чёрного моря позволило бы обеспечить безопасное торговое судоходство в регионе.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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