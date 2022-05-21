Эстонский генерал предложил ввести корабли НАТО в Чёрное море

Введение кораблей НАТО в украинскую часть Чёрного моря позволило бы обеспечить безопасное торговое судоходство в регионе.

Об этом заявил экс-командующий Сил Обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал-лейтенант Риго Террас в интервью Guildhall, — пишет UMS.

По его словам, цель российской блокады украинских портов — создание ещё одной точки давления в переговорах, вынуждение уступить хотя бы по некоторым требованиям России. Кроме того, президент РФ Владимир Путин надеется, что другие страны с дефицитом продовольствия также начнут давить на Украину, требуя уступить агрессору.

Террас убеждён, что введение кораблей НАТО и других стран Европы в акваторию Чёрного моря стало бы мощным сдерживающим фактором.

«Я не думаю, что Россия осмелится атаковать суда НАТО, сопровождающие гражданские суда, ведь это приведёт к прямому столкновению с Альянсом. К сожалению, я практически убеждён, что НАТО не пошлёт свои корабли, опасаясь эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать их корабли», — подытожил депутат Европарламента.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 мая российская корабельная группировка представлена ​​7 большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod