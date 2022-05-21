Порты Измаила и Рени столкнулись с беспрецедентным ростом грузопотока

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» мобилизовало флот для обеспечения вывоза зерна на экспорт из украинских портов на Дунае, благодаря чему доля зерновых в перевалке портов Рени и Измаила выросла с 12 до 81% с начала года.

Об этом рассказал и. о. генерального директора УДП Дмитрий Москаленко в интервью изданию «Порты Украины».

По его словам, придунайский кластер сегодня столкнулся с беспрецедентным ростом грузопотока из-за закрытия россиянами морских портов Украины и переориентации экспортно-грузовой логистики.

«На сегодняшний день порты работают на уровне своих существующих пропускных возможностей, конечно, первый и основной вопрос для портов — это наличие флота под загрузку. Сейчас УДП делает всё, чтобы обеспечить порты флотом под загрузку. К примеру, в Рени и Измаиле мы планируем продажу фрахта через систему Prozorro, чтобы обеспечить равный и прозрачный доступ к фрахтованию флота в условиях его дефицита», — сказал Москаленко.

По его словам, объём экспорта через дунайские порты максимальный, прежде всего, за счёт роста удельного веса зерна.

«Исторически доля зерна в общих объёмах перевалки этих портов была незначительная, а сегодня они вынуждены переориентировать свои мощности под данный грузопоток. Мы это видим и на примере наших перевозок, в которых доля зерновых выросла с 12 до 81% с начала года», — отметил Москаленко.

Как сообщала Одесса News, из-за полномасштабной российской агрессии шесть морских портов не могут принимать и отправлять грузы. Дунайские порты работают в обычном режиме и Мининфраструктуры работает над увеличением их мощности.

После начала вторжения войск РФ в Украину ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» дополнительно ввело в эксплуатацию 23 баржи для экспорта зерновых и других грузов из Украины в порты Нижнего Дуная. Ещё 13 судов речного флота под украинским флагом будут выведены на дунайскую магистраль до конца мая.

В Украине из-за блокады Россией морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечёт за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

Фото: ports.ua

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