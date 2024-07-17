Украинским морским коридором экспортировано более 57 млн тонн грузов

Из трёх черноморских портов Украины — Одесса, Южный и Черноморск — за год функционирования временного украинского коридора отправлено более 2 тыс. судов.

По состоянию на 15 июля этим морским коридором из портов было экспортировано 57,55 млн тонн грузов, — сообщили в Администрации морских портов Украины.

«Почти за год функционирования украинского коридора было перегружено 57,55 млн тонн грузов. 2059 судов экспортировали грузы в 46 стран мира, в т.ч. 39 млн тонн продукции украинских аграриев. Благодаря Объединённым Силам Обороны, бизнесу, международным партнёрам обеспечено стабильный и прогнозируемый объём экспорта, восстановлены контейнерные перевозки и паромное сообщение», — сказал глава АМПУ Юрий Литвин.

Центр транспортных стратегий, правда, отмечает, что, согласно информации из открытых источников, паромное сообщение пока не восстановлено — судно Kaunas, которое должно курсировать из Черноморска в порты Грузии, пока находится в болгарской Варне.

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