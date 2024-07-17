Поздним вечером 16 июля враг атаковал Одесскую область ракетой «Искандер»

Днём 16 июля российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно, «Искандер-М», Херсонщину, а поздно вечером – Одесскую область.

Пуски совершены с территории временно оккупированного Крыма, сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Подробности обстрела не сообщаются.

Отмечается, что за прошедшие сутки 16 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 4 разведывательных беспилотника, в том числе три «Орлан-10» и один «ZALA».

Одесса News информировала, что в настоящее время два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному — во Львове и Одессе.

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