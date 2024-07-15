Небо над Одессой защищает один «Patriot»

Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному расположены во Львове и Одессе. Недавно страны НАТО пообещали поставить Украине дополнительно три комплекса Patriot и франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T.

Об этом сообщают аналитики издания Bild.

Аналитики предполагают, что новые системы могут быть размещены для защиты Днепра, Кривого Рога, Винницы и базы F-16 на западе Украины. Однако они подчёркивают, что эти комплексы не могут быть использованы в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях из-за их близости к линии фронта.

Согласно последнему анализу экспертов, новые системы противовоздушной обороны, обещанные Украине странами НАТО, не смогут обеспечить защиту ряда прифронтовых городов.

Основная проблема состоит в том, что в прифронтовых областях развита российская разведка с использованием дронов, что значительно повышает вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО российским оружием.

Эксперты считают, что решить эту проблему могут только поставки истребителей F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет.

Аналитики также обращают внимание на техническую несовместимость систем Patriot и SAMP/T. По их словам, эти комплексы имеют разное программное обеспечение и не могут взаимодействовать. Это означает, что в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить или защитить. В отличие от пары Patriot и немецкой Iris-T, эффективно взаимодополняющих друг друга.

Одесса News информировала, что в Белом доме объявили: США, Германия, Нидерланды, Италия и Румыния передадут Украине дополнительные пять систем ПВО Patriot и SAMP-T.

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