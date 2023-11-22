Украина вернула тела ещё 94 погибших защитников

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела ещё 94 павших защитников.

Об этом Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в Теlegram.

Отмечается, что согласно нормам Международного гуманитарного права, противоположной стороне переданы тела (останки) комбатантов, погибших в связи с вооружённой агрессией против Украины.

«Перевозку репатриированных тел и останков украинских защитников в определённые государственные специализированные учреждения обеспечат Вооружённые силы Украины. Впоследствии тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших», — говорится в сообщении.

Возвращение павших защитников на подконтрольную правительству территорию осуществлял Коордштаб во взаимодействии с ВСУ, Объединённым центром при Службе безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, Государственной пограничной службой и другими представительствами структур сектора безопасности и обороны страны при содействии и непосредственном участии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщала Одесса News, 27 октября в Украину вернули тела 50 погибших военнослужащих.

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