Группа одесских детишек выехала в эвакуацию в Польшу

26 детей из Одесской области с тремя сопровождающими выехали в эвакуацию в Республику Польша.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Это – дети, которые за последние шесть месяцев попали в Подольский и Одесский городские центры социально психологической реабилитации детей. Попали они туда, каждый по разным причинам, случившимся с ними в их семьях. Но теперь, благодаря сотрудничеству с Министерством реинтеграции Украины, Национальной социальной сервисной службой и Польским министерством социальной политики, дети будут в безопасности» — отметила начальник Службы по делам детей Одесской облвоенадминистрации Наталья Утюпина.

Как сообщала Одесса News, группа детей из Одессы находится в эвакуации в японском городе Йокогама.

Фото: ООВА

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