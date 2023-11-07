Нидерланды передали пять F-16 в румынский центр обучения украинских пилотов

Нидерланды передают пять истребителей F-16 в Европейский учебный центр (EFTC) в Румынии для подготовки румынских и украинских пилотов.

Об этом 7 ноября сообщило министерство обороны Нидерландов, пишет издание ГОРДОН.

Всего Нидерланды, выступившие вместе с Данией инициатором создания EFTC, намерены предоставить от 12 до 18 самолётов F-16. Истребители останутся собственностью Нидерландов, говорится в релизе.

Отмечается, что обучение и техническое обслуживание самолётов берёт на себя производитель – компания Lockheed Martin.

«Сначала учебный центр в Румынии будет использовать самолёт для переподготовки нанятых инструкторов F-16. Затем последует обучение пилотов. Полёты будут осуществляться только в воздушном пространстве НАТО», – сообщили в минобороны, отметив, что открытие учебного центра состоится в ближайшее время.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в США стартовала подготовка пилотов из Украины для полётов на американских истребителях F-16, которая на данном этапе заключается в проведении языковых курсов в штате Техас.

Экс-министр обороны Украины Резников заявлял, что ожидает появления F-16 на фронте весной 2024 года.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обучение украинских пилотов и инженеров на F-16 продолжается в Дании. Часть наших лётчиков успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке. Также Украина и Дания договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине. Правительство Дании приняло решение передать Украине 19 самолётов F-16.

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