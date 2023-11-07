На выходных временным коридором в одесские порты прошло одно судно

5 ноября в направлении портов Большой Одессы прошло судно Soul Mercy дедвейтом 31,9 тыс.т.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий, ссылаясь на данные сервиса Marinetraffic.

Таким образом, как минимум одно судно в выходные воспользовалось временным морским коридором, объявленным Украиной.

По состоянию на 2 ноября временным коридором в порты Большой Одессы прошли не менее 59 судов, а вышли из портов — 43. Также сообщалось, что временным коридором грузы не только экспортируются, но уже ушли и в импортном направлении.

Одесса News информировала, что днём 5 ноября россияне запустили две ракеты из акватории Чёрного моря. Одну из них – в направлении Одесской области. «Цель врага – гражданское судоходство. К сожалению, в Одесском районе есть попадание в объект инфраструктуры», – комментировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

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