31 октября отмечается Международный день Чёрного моря

Международный день Чёрного моря — этот праздник отмечается с 31 октября 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Украина, Болгария, Румыния, Россия, Турция и Грузия — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря.

Эксперты всё чаще приходят к выводу, что за последние годы динамика загрязнения Чёрного моря значительно выросла. В море появились придонные территории, где практически не зарегистрировано ни одного живого организма. На одной трети площади шельфа северо-западной части Чёрного моря регистрируются обширные зоны без кислорода, что приводит к гибели всего живого.

Являясь замкнутым бассейном, Чёрное море аккумулирует в себе все загрязнители, приносимые водами Дуная, Днепра, Южного Буга, Днестра и других рек, причём не только Украины, но и России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Речной сток составляет более 50% всего объёма водного поступления в море. Согласно данным исследователей, более 60% загрязняющих веществ Чёрного моря «приходят» именно с речным стоком с территории около 20 стран индустриальной Европы. Всего за 30 лет это привело к необратимым изменениям морской экосистемы.

Стратегический план по защите Черного моря был подписан в Стамбуле после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.

Одним из наиболее актуальных аспектов деятельности в рамках защиты окружающей среды Чёрного моря в региональном измерении по-прежнему остаётся неустойчивая общественная позиция, недостаточная осведомлённость, активность и осознание необходимости консолидации усилий для решения срочных экологических проблем Чёрного моря.

Одной из целей введения Дня Чёрного моря было привлечь внимание международного сообщества к тому, какой ущерб наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Какие проблемы в Черного моря сейчас?



Кстати. Наибольшая глубина Чёрного моря 2 245 метров (на юг от Ялты в Крыму), а средняя – примерно 1 240 метров. Точно неизвестно, откуда взялось название «Чёрное море». Возможно, из-за тёмного оттенка воды на глубине. А, возможно, из-за растворённого в морской воде сероводорода, который окрашивал днища судов, якоря и другие металлические предметы в чёрный цвет. Самый необитаемый остров Европы находится в Чёрном море – это остров Джарылгач возле Скадовска.

Инфографика: Укринформ

Фото: Одесса News\Александр Александров