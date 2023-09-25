Второе судно из Черноморска с зерном без происшествий дошло до Босфора

В Турцию прибыло второе судно с украинским зерном, которое воспользовалось временным коридором.

Об этом 24 сентября сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на France24.

По данным сервисов Marine Traffic и Vessel Finder, балкер Aroyat, который ходит под флагом Палау, с 17,6 тонн пшеницы на борту в 5.00 по киевскому времени был зафиксирован возле южного выхода из пролива Босфор.

Одесса News информировала, что судно Aroyat, груженное украинской пшеницей, вышло из порта Черноморск Одесской области 22 сентября и направляется в Египет.

В тот же день министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в порты Украины за зерном и рудой идут ещё 3 судна.

Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальные перевозчики военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты).

Первым судном, которое воспользовалось временным коридором, стало Resilient Africa. Оно вышло из Черноморска 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

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