Временным коридором в Чёрном море впервые прошли гражданские суда

Временным коридором в направлении украинских портов впервые воспользовались гражданские суда.

Об этом 16 сентября сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

«После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск», – сообщил чиновник.

Он добавил, что суда планируют погрузить 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии.

Как отметил вице-премьер-министр, суда ходят под флагом Палау, а их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

До этого коридор использовали только для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения страны-агрессора России, добавил он.

«С 15 августа временным коридором воспользовалось пять судов: контейнеровозы Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna Theresa, Ocean Courtesy и Puma», – отметил Кубраков. Об этом информировала и Одесса News.

Для справки. 10 августа Украина объявила временные коридоры для гражданских судов, следующих в черноморские порты и из них. Ранее эти маршруты Киев представил Международной морской организации. Совет организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом, и призвал РФ прекратить угрозы торговому судоходству в Чёрном море.

12 сентября Украина начала процесс регистрации торговых судов, готовых воспользоваться временными коридорами для пересечения Чёрного моря.

Фото: Одесская облпрокуратура

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