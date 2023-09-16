Из Одесского порта вышло пятое судно временным коридором в Босфор

Ещё одно заблокированное из-за войны иностранное судно вышло из Одесского морского порта и следует установленным временным коридором движения.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Балкер PUMA (Каймановы острова) сегодня утром вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса», — написал Кубраков.

Отмечается, что балкер зашёл в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть его из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Чёрного моря.

«Определенный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения. Учитывая блокирование Зерновой инициативы и растущую потребность мира в украинской продукции, Украина рассматривает возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, в частности, зерна, преимущественно, в страны Африки и Азии», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что с 15 августа временным коридором воспользовались уже четыре судна: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно.

Фото: Алексей Кубраков, Facebook

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