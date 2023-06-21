По состоянию на 21 июня вода в Чёрном море лучше не стала

Анализ последних проб морской воды, отобранных специалистами ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» на микробиологические показатели, не отвечают гигиеническим нормам.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Так, в отобранных из точки в г. Одессе (морской порт, причал № 2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холеровидные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями).

Отмечается, что санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Что касается питьевой воды, то, по информации, в отобранных 2-х пробах на санитарно-микробиологические показатели и 2-х пробах на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям.

Как сообщала Одесса News, по информации Минздрава Украины, в водоёмах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы.

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