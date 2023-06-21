Одесский театр «Маски» на выходных представит два весёлых спектакля

Одесский театр «Маски» на ближайших выходных представит на суд одесситов и гостей города 2 спектакля: 24 июня — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, и 25 июня — «Ромео и Джульетта» — праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения.

В спектакле «Еврей и Эвридика» есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев.

Феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского.

Цена билетов от 180 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите к 18 часам в Дом клоунов.

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