80 тонн песка, 12 участников: таковы итоги прошедшего в Одессе песчаного фестиваля

Два дня — 31 июля и 1 августа — в Одессе проходил юбилейный, пятый, фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest.

Корреспондент Одесса News передаёт с пляжа в районе «Дельфина», где проходил песчаный фестиваль, что всё действо песчаных ваятелей вызвало большой интерес у одесситов и гостей города.

Темой фестиваля стал космос и всё, что с ним связано.

Как сказал нашему корреспонденту соорганизатор фестиваля Александр Гиманов, «для создания скульптур было завезено 80 тонн песка. В конкурсе приняли участие 12 участников. Две скульптуры большого размера делали в течение двух суток вне конкурса две команды, 10 скульптур — конкурсные. Их начали делать в воскресенье в 9 утра, закончат в 5 вечера и мы определим из них три лучших. Они получат кубки и поощрительные призы от спонсоров».

Над внеконкурсными скульптурами колдовали двукратный победитель Odessa Sand Fest, команда Ирины Загайчук и один из лучших песчаных скульпторов Украины, участник создания мирового рекорда на самую высокую скульптуру на курорте Бинц в Германии — харьковчанин Олег Масалитин.

На фестивале работала детская зона, где свои силы в лепке смогли попробовать маленькие одесситы и гости города.

К сожалению, сильная жара не способствовала продолжительности жизни скульптур, несмотря на использование закрепляющих составов — они рассыпались прямо на глазах.

Но все остались песчаным праздником довольны — и участники, и зрители.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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