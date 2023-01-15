На сцене одесского ТЮЗа покажут историю индийского мальчика по имени Маугли

«Мы с тобой – одной крови, ты и я!..» Так научился говорить в джунглях юный Маугли, чтобы вырасти в джунглях в волчьей стае и стать в итоге её вожаком.

История индийского мальчика, написанная английским писателем Редьярдом Киплингом в 1895 году и пересказанная неоднократно на экране и на сцене, оживает в спектакле Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши как захватывающий зрелищный ритуал взросления.

В спектакле органично соединились текст Киплинга, музыка, пластика, хореография, декорации и актёрская игра.

Цена билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 22 января, воскресенье, в 12:00 и в 17:00.

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