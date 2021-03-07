В закулисье Одесского оперного разворачиваются нешуточные страсти

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось общее собрание коллектива с повесткой дня о конфликтной ситуации между директором театра и его главным режиссёром.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

«На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 1.Информация о творческих планах театра на 211-212 театральные сезоны. 2. Ситуация вокруг конфликта между коллективом театра во главе и.о.директора Н.М.Бабич и главным режиссёром Е.Лавренчуком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив (из 659 работающих присутствовало 482) выразил доверие Надежде Бабич, а также нежелание сотрудничать с Евгением Лавренчуком.

Было принято решение осудить «негативную пиар-кампанию главного режиссёра театра Лавренчука Е.В., направленную на дестабилизацию морально-психологического состояния коллектива театра и выразить ему недоверие, а также довести мнение общего собрания коллектива до сведения Комитета по национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, на соискание которой выдвинута поставленная Лавренчуком опера «LaTraviata», и Национального союза театральных деятелей Украины.

Все присутствовавшие на собрании коллектива за данное решение проголосовали единогласно.

Надежду Бабич на собрании встретили аплодисментами. Надежда Матвеевна за десять лет работы директором немало сделала для театра и его сотрудников. Поэтому не удивительно возмущение Бабич, узнавшей из соцсетей о том, что Лавренчук публично связал свой глаз, подбитый в декабре 2020 года в потасовке с двумя неизвестными, с руководством театра и лично генеральным директором.

«Чтобы выдвигать публичные обвинения, нужно обладать основаниями, но их нет, а есть лишь активная информационная кампания со стороны главного режиссёра», — прокомментировала ситуацию Надежда Бабич.

«После того, как вся страна узнала о моей «причастности», оказалось, что он ко мне претензий не имеет, — заявила Надежда Бабич. — Это какой-то оперный триллер».

Действительно, Лавренчук уже не считает, что к нападению на него причастна генеральный директор театра, о чём он написал на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время будут названы все имена! – заявил он. – И это не будет имя директора Надежды Матвеевны Бабич, к которой я отношусь так же нежно, как и весь коллектив. Это будет три фамилии из её окружения».

Если коллектив высказал доверие Бабич, то Евгений Лавренчук же, судя по выступлению главы профсоюза, заслуженного артиста Украины Анатолия Пастухова, за три года работы запомнился «обилием грязной ненормативной лексики, которую он изливал в присутствии женщин, людей старшего возраста и даже детских коллективов, занятых в некоторых постановках».

«Вопрос относительно нападения относится к компетенции правоохранительных органов, поэтому считаем, что Лавренчук, манипулируя фактами, разжигает вражду и вносит раскол, что негативно влияет на морально-психологический климат в коллективе и лишает возможности сосредоточиться на творческой деятельности», — отметил главный дирижёр театра Вячеслав Чернухо-Волич.

Маэстро посетовал, что Лавренчука слишком быстро объявили гением. Вячеслав Иванович за десятилетия «в этом бизнесе» повидал настоящих гениев оперной режиссуры, и никто из них так скандально не вёл себя.

«Вдобавок одна общественная организация выдвинула «Травиату» на Шевченковскую премию, и мы с удивлением узнали, будто спектакль уже заангажирован в качестве гастрольного на тур в Нидерландах, — добавила Надежда Бабич. — В то время, как у нас есть договорённость с импресарио из Нидерландов, и «Травиата» там не фигурировала. Я пыталась предоставить возможность на основе гражданско-правового договора поставить оперу «Запорожец за Дунаем», но он отказался. Посчитал это ловушкой для себя. Учитывая просчёты при подготовке «Травиаты», я бы потребовала от него макета декораций, обоснованной режиссёрской концепции. Видимо, так работать он не готов. Более того, Евгений дважды писал заявление о том, что хочет прервать трудовые отношения с театром на постоянной основе. Логика напрочь отсутствует, видимо, она другая и состоит в том, чтобы опорочить и развалить сделанное театром».

15 марта у Лавренчука заканчивается контракт с театром, и гендиректор, пользуясь своими полномочиями, не намерена его продлевать. Обязать или принудить к этому никто её, естественно, не может, в том числе и Минкульт.

Кстати. 9 марта станет известно решение Комитета по присуждению премии имени Шевченко опере, поставленной режиссёром Лавренчуком.

Фото: Пресс-служба театра