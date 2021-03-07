Смертельное ДТП под Одессой с участием полицейского обросло новыми подробностями

В Одесской области патрульному полицейскому сообщили о подозрении в совершении ДТП, в котором вечером 5 марта погиб его коллега, также правоохранитель.

Об этом 6 марта заявила пресс-служба Одесской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

«Следствием установлено, что вечером 5 марта инспектор регионального управления патрульной полиции в Одесской области управлял служебным автомобилем Toyota Prius. На автодороге Киев – Одесса в зоне деятельности стационарного поста «Дачное» он выехал на левую полосу движения (в попутном ему направлении)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, инспектор создал препятствие в движении автомобилю Hyundai Sonata, который двигался в сторону Одессы, и в результате произошло столкновение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир автомобиля Hyundai Sonata погиб на месте, ещё двое получили телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается», – заявили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По информации издания Страна ua, за рулём автомобиля Toyota Prius находился полицейский при исполнении, а Hyundai Sonata управлял капитан полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции Могилёв-Подольского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

В результате инцидента погиб военнослужащий, старший лейтенант полиции 1989 года рождения. Всего в ДТП пострадали шесть правоохранителей. Пятерых из них госпитализировали с различными травмами и переломами. Ещё один правоохранитель от госпитализации отказался, сообщило издание.

Фото: Facebook

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