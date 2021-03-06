Под Одессой произошло серьёзное ДТП с участием авто полиции

Неподалёку от Одессы, вблизи КП «Дачное», на трассе Киев-Одесса около 19 часов 5 марта произошло ДТП с патрульным автомобилем. Один человек погиб.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

«В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и ещё двое пассажиров этого автомобиля травмированы», — говорится в сообщении.

На месте аварии работали полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

По данным Одесса News, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщала Одесса News, водителя, причастного к смертельному ДТП в Овидиопольском районе Одесской области в сентябре 2019 года, в результате которого погибли 9 человек, в феврале 2021 года отправили за решётку на 10 лет.

Фото: отдел коммуникации полиции Одесской области

Видео: Odessa.info

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