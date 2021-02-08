10 лет тюрьмы получил водитель, причастный к смертельному ДТП в Одесской области

Водителя, причастного к смертельному ДТП в Овидиопольском районе Одесской области в сентябре 2019 года, в результате которого погибли 9 человек, отправили за решётку на 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Ильичёвской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении водителя, причастного к ДТП, унесшего жизни девяти человек в Овидиопольском районе.

«Приговором Овидиопольского районного суда Одесской области правонарушитель признан виновным и приговорён к 10 годам заключения», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в сентябре 2019 человек, когда за рулём автопоезда «DAF TE 95 XF 430» с полуприцепом-цистерной, направлявшейся из Одессы, водитель перевозил груз по заказу предприятия. Было установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учёл состояния загруженного авто и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

Из-за нарушения правил дорожного движения водитель допустил столкновение с маршрутным такси «MERCEDES-BENZ 312 D». От удара авто отбросило за пределы проезжей части. Вследствие совершённой аварии водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от полученных травм.

Как сообщала Одесса News, состояние 9-летней девочки, пострадавшей в аварии в феврале 2021 года на пешеходном переходе на углу улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе, стабильно тяжёлое, её ввели в кому.

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