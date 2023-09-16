Бизнесмену Коломойскому увеличили размер залога — 3, 891 млрд грн

Шевченковский райсуд Киева 15 сентября увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского до 3,891 млрд грн.

Об этом сообщило «Суспільне».

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Бюро экономической безопасности, который просил увеличить залог для Коломойского до почти 5,88 млрд грн в связи с новым подозрением бизнесмену.

Коломойский отрицает все обвинения и пока не планирует вносить залог, написали «Ґрати».

Одесса News информировала, что бизнесмен Коломойский находится под арестом по делу о мошенничестве и отмывании средств на сумму 570 млн грн. 7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили ему о новом подозрении – в завладении 9,2 млрд грн из средств «ПриватБанка», а 15-го добавили подозрение по трём статьям УК Украины: незаконные действия с документами на перевод, платёжными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённое организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путём.

Назначенный судом залог Коломойскому в 3,891 млрд грн – рекордный в истории Украины. По состоянию на середину июня, самыми большими залогами были 523 млн грн для главы Государственной фискальной службы Украины в 2015–2017 годах Романа Насирова и 402 млн грн для бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.

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