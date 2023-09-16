Нестор Шуфрич арестован до 13 ноября без права внести залог

15 сентября Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог народного депутата от ныне запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича.

Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«Взять подозреваемого Шуфрича под стражу в зале суда», – объявил судья.

Политик будет находиться под арестом до 13 ноября.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения, поскольку материалы производства содержат государственную тайну.

Одесса News информировала, что 15 сентября к Шуфричу пришли с обысками в его дом в посёлке Козин в Киевской области.

Во время обысков нашли награды, военную форму и запрещённую символику страны-оккупанта РФ, в частности, изделия с российской имперской символикой, документы с надписями «СССР», российские награды и наградные книжки, медали и кители вооружённых сил РФ.

Впоследствии в СБУ и Офисе генпрокурора сообщили, что Шуфричу объявлено о подозрении в госизмене. По материалам расследования, проведённого СБУ, «Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине». В сообщении СБУ подчеркнули, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

«Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что Украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы «один народ». Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе», – сообщили в пресс-центре СБУ.

Фото из открытых источников

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