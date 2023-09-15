До нардепа Нестора Шуфрича дотянулись руки правоохранительных органов

Служба безопасности Украины провела обыск у народного депутата Нестора Шуфрича в его доме в селе Козин Киевской области.

Об этом рассказал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook.

«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», — написал Бутусов.

Журналист искренне приветствует, что до «Шуфрича дотянутся правоохранительные органы».

Обыски у Шуфрича подтверждает и одесский нардеп Алексей Гончаренко, который высказал обеспокоенность, «почему больше года никого не волновало, чем занимался у нас как Шуфрич, так и вся опзж в парламенте. Потому что наверняка было очень выгодно, когда они голосуют вместе со «слугами», можно и потерпеть. А ещё Шуфрич у нас в парламенте до сих пор председатель комитета по свободе слова. Уже больше года назад я подавал в Раду постановление, чтобы лишить всех депутатов из депутатских мандатов и наконец выгнать их из украинского парламента! И как мы видим, оснований для этого было больше, чем достаточно. Но нет, мы чего-то ждём. Считаю, что пришло время снова поднять этот вопрос в парламенте и наконец выгнать весь этот «русский мир» в направлении военного корабля. Это ключевой вопрос нашей национальной безопасности!».

Одесса News информировала, что главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов во время программы «Свобода слова Савика Шустера» 18 февраля 2022 года призывал Шустера не давать слово народному депутату от фракции «Оппозиционная платформа–За жизнь» Нестору Шуфричу и лидеру партии «Наши» Евгению Мураеву, потому что они распространяют «пророссийские нарративы» и «несут чушь». Во время очередной речи Шуфрича к нему подошёл Бутусов и ударил нардепа в лицо. Тот упал со стула. Между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи. Шуфрич после инцидента ушёл из студии, но вскоре вернулся. На его лице после драки остались синяки и царапины.

Фото: Юрий Бутусов/Facebook

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