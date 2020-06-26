СБУ предотвратила поджог неонацистами мечети в Одессе

Служба безопасности Украины предотвратила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ», — утверждается в сообщении.

В результате проведённой спецоперации в ночь на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации во время попытки поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

Отмечается, что в ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигурантов дела задержали в соответствии со ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Фото: СБУ