Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к сепаратизму

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призывал жителей области поддержать псевдогосударственные образования «Л/ДНР» и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой «Одесской народной республики»», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания мужчины в Одессе. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что досудебное следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины обвинила в госизмене командира спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» Анатолия Люлько.