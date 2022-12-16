В Одесской области прекратили работу провайдера, дававшего доступ к ТВ РФ

В Одесской области прекращена работа провайдера, который предоставлял доступ к пропагандистским телеканалам России.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора 15 декабря.

В сообщении отмечается, что одесское предприятие, несмотря на запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины, предоставляло пользователям беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых «ЛНР/ДНР». Услуга стоила 3000 грн за подключение и 250 грн ежемесячной абонплаты.

Правоохранители провели обыски в офисе предприятия и по местам расположения оборудования, изъяли телекоммуникационные приборы и провели фиксирование трафика.

Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с Приднестровьем.

Компания с 2016 года предлагает на публичных закупках свои услуги для государственных учреждений и воинских частей Одесской области, отмечается в сообщении.

«Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Департамента киберполиции Нацполиции Украины и СБУ. К проведению следственных действий привлекались специалисты Украинского Государственного центра радиочастот и специалисты из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года детективы Бюро экономической безопасности арестовали в Одесской области аптеки сети, владельцами которых являются граждане Российской Федерации.

Фото и видео: Офис Гекнпрокурора Украины

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