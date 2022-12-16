В МИД Украины озаботились состоянием здоровья Саакашвили

В Министерстве иностранных дел Украины «глубоко обеспокоены» существенным ухудшением состояния здоровья гражданина страны, экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, который находится в гражданском медцентре «Вивамеди» в Тбилиси.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном 15 декабря на сайте МИД.

«Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД призвали власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу.

«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михаила Саакашвили, который должен быть освобождён», – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время, 14 декабря Пенитенциарная служба Грузии опубликовала в Facebook видео из палаты Михаила Саакашвили, находящегося под арестом. В подписи к 10-минутному видео утверждается, что на этих кадрах «видны действия Михаила Саакашвили, целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнёров».

В пенитенциарной службе отмечают, что видео снято в разные периоды времени. Если дата на камерах указана верно, то первые кадры были сняты в августе, а последние – 12 декабря (в этот день Саакашвили передвигался уже с помощью ходунков, хотя на первых кадрах ходил по палате самостоятельно).

Ролик без звука, лица всех людей, кроме Саакашвили, заблюрены. На одном из фрагментов зафиксирован, вероятно, спор Саакашвили с персоналом. Также на видео показано, как он ест и проводит время, когда остаётся один.

По мнению пенитенциарной службы, ролик демонстрирует жестокое обращение политика с медперсоналом.

Как сообщала Одесса News, 14 декабря Михаил Саакашвили отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону написанное от руки письмо с текстом: «SOS. Я умираю, у меня осталось очень мало времени».

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