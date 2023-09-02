В Одессе открыли Центр стрессоустойчивости

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» открыт Одесский городской Центр стрессоустойчивости.

Об этом сообщается в Теlegram «Одесса. Официально».

«Это совместный проект городских властей, Израильской коалиции по работе с травмой и Еврейских федераций Северной Америки. Это очень важно в это время. Многие люди ежедневно пребывают в стрессовых ситуациях, и нам нужны профессионалы, которые смогут работать с травмами, как сейчас, во время полномасштабного вторжения, так и после Победы Украины», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам международного эксперта по работе с травмой, консультанта в проектах ООН и Совета Европы Алекса Гершанова, организация работает более 20 лет. За это время они разработали эффективную методику и готовы делиться опытом.

«Прежде всего, мы учим специалистов, которые находятся на первой линии предоставления услуг населению: учителя, медицинские работники, спасатели и другие. Мы не делаем из них психологов, а даём простые навыки, как помочь себе и другому человеку», – сказал Гершанов.

Отмечается, что в ближайшее время в каждом районе города на базе муниципальных учебных заведений, здравоохранения или социальной защиты будут создавать филиалы Одесского городского Центра стрессоустойчивости.

Как сообщала Одесса News, первый урок в Одесской области 1 сентября посвятили ментальному здоровью школьников по программе Первой леди Елены Зеленской «Ты как?».

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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